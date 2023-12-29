Роспотребнадзор поддержал информирование об использовании насекомых в продуктах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей об использовании насекомых в продуктах, с инициативой в ведомство ранее обращался депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов. Он предлагал разработать маркировку пищевой продукции, в которой используют насекомых, сообщает «РИА Новости».



Ведомство поддержало предложение, согласно которому будут внесены изменения в технические регламенты. К вопросу изменений техрегламента подойдут комплексно, после завершения процедур, подтверждающих безопасность продукции и ее государственной регистрации.

Потребителей планируют информировать об использовании в продукции насекомых в наглядной форме.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко