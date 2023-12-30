В январские выходные на казанской телебашне включится праздничная подсветка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 30 декабря по 8 января на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Наблюдать светодинамическое шоу казанцы и гости города смогут с 15.00 до 23.00. 31 декабря подсветка будет работать до 1.00.

В прошлый раз тематическую подсветку на казанской телебашне включили 3 декабря в честь Дня Неизвестного Солдата. Светодинамическое шоу можно было увидеть с 15.00 до 23.00. Подсветка символизировала Вечный огонь.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина