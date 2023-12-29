Сотрудники ГИБДД Татарстана поздравят добросовестных водителей в новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сотрудники ГИБДД в Новогоднюю ночь поздравят добросовестных водителей — 31 декабря и 1 января инспекторы проведут профилактические рейды, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.



Мероприятия хотят провести во всех 45 регионах Татарстана. Первыми на дороги республики вместе с сотрудниками ГИБДД вышли полицейский Дед Мороз и Снегурочка в Нижнекамске. Новогодний патруль останавливал водителей, вручал им небольшие подарки и информационные брошюры по безопасности на дороге.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Водителям напоминали о правилах дорожного движения, таких как соблюдение скоростного режима, снижение скорости перед пешеходными переходами, использование детских автокресел и ремней безопасности.

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Маргарита Головатенко