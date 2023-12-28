В Татарстане возобновили работу еще две ледовые переправы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Мамадышском и Елабужском районах Татарстана возобновили работу ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Переправы через реку Каму функционируют по маршрутам «село Соколка — пос. Новый Закамский» и «село Покровское — пос. Красный Ключ». В первом случае разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны в реверсивном режиме по одной полосе.

Обе переправы будут работать в круглосуточном режиме.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня возобновила работу ледовая переправа через Волгу между Зеленодольском и Нижними Вязовыми в Татарстане. Движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Ограничение по весу — 2,5 тонны.

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Айрат Назипов