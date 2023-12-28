В Татарстане самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На конец ноября 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 0,2% от численности экономически активного населения. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы среди 14 регионов ПФО на конец осени зафиксировали в Оренбургской области (0,7%) и в Башкортостане (0,6%). По 0,5% показатель составлял в Мордовии и Чувашии, в Кировской, Пензенской и Самарской областях, по 0,4% — в Марий Эл и Удмуртии, в Пермском крае и Саратовской области.

В Ульяновской и Нижегородской областях уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября составил 0,3%. В целом в Приволжском федеральном округе он оценивался в 0,4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре в Татарстане самый высокий уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в Верхнеуслонском и Нижнекамском районах, а также в Казани. Ниже остальных он был в Кайбицком, Тетюшском и Лаишевском районах республики.



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Татьяна Демина