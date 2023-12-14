В Татарстане четвертый месяц подряд снижается уровень безработицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане четвертый месяц подряд снижается уровень безработицы. В ноябре этого года показатель составил 0,24%, снизившись по сравнению с октябрем на 0,2% (было — 0,26%).

По данным республиканского Минтруда, в ноябре в регионе на учете состояли 4 911 безработных (при количестве заявленных вакансий — 54 336), тогда как месяцем ранее — 5 286.

Тройка лидеров с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы вновь не изменилась. На своих позициях остались Верхнеуслонский, Нижнекамский районы и Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Кайбицком, Тетюшском и Лаишевском районах.

Рейтинг уровня безработицы в Татарстане выглядит следующим образом:

Верхнеуслонский — 0,45%;

Нижнекамский — 0,44%;

Казань — 0,31%;

Агрызский — 0,29%;

Новошешминский — 0,29%;

Тукаевский — 0,25%;

Муслюмовский — 0,24%;

Актанышский — 0,23%;

Дрожжановский — 0,23%;

Бавлинский — 0,23%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, казанские власти планируют утвердить программу по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов на 2024—2025 годы. Для ее реализации будет создана специальная комиссия, в которую войдут члены исполкома, главы городских районов и даже представители Следственного комитета. Итогом программных мероприятий должен стать весьма скромный рост средней заработной платы на городских предприятиях, но при этом на фоне увеличения числа заключенных трудовых договоров.

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Максим Кокунин