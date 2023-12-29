Эксперт объяснил, почему опасно переносить болезнь на ногах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несоблюдение постельного режима при ОРВИ может привести к опасным последствиям. Об этом «Известиям Мордовии» сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, в первые три дня пациент должен оставаться дома. Больному в этот период противопоказаны физические и умственные нагрузки. При соблюдении этих правил на четвертый день он пойдет на поправку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если пациент переносит болезнь на ногах, его сердце и другие органы будут страдать от повышенной нагрузки им придется работать на износ. Самочувствие может кратковременно улучшиться, но позже пациенту вновь станет хуже.



Кроме того, выздоровлению способствует правильное питание — организм нуждается в питательных веществах из-за траты большого количества ресурсов на поддержку иммунитета. Особенно полезен при болезни куриный бульон. Он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель.

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Галия Гарифуллина