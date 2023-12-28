НКР присвоило Ак Барс Банку рейтинг ESG-A

Рейтинговое агентство НКР присвоило Ак Барс Банку ESG-рейтинг ESG-А, то есть «высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам». Прежний ESG-рейтинг на уровне ESG-III был отозван в связи с изменением методологии и рейтинговой шкалы.

Эксперты оценивали экологическую, социальную и управленческую компоненты.

Оценка экологической компоненты основана на последовательном снижении банком углеродного следа, внедрении практики ответственных закупок и эффективном применении ресурсосберегающих технологий в операционной деятельности. В агентстве также отметили, что подавляющее большинство сотрудников (91%) применяет электронный документооборот, что позволило продолжить сокращение использования бумаги.

Банк продолжает придерживаться высоких стандартов социальной защиты сотрудников и обеспечивает инвестиции в развитие человеческого капитала, что нашло отражение в высоком уровне оценки социальной компоненты ESG-рейтинга. Банк регулярно участвует в благотворительных социальных программах, включая поддержку ветеранов войн, детей и молодежи, оказание помощи тяжелобольным детям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Управленческая компонента ESG-рейтинга учитывает развитость механизмов корпоративного управления, обеспечения непрерывности деятельности, стратегического планирования и минимизации операционных рисков Ак Барс Банка. Оценка также поддерживается накопленной историей составления ESG-отчетности. С 2020 года банк ежегодно публикует отчеты в области устойчивого развития по международным стандартам GRI (Global Reporting Initiative).

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства НКР доступна по ссылке.

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