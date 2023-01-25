«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Татарстана со стабильным прогнозом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг кредитоспособности Татарстана подтвердило рейтинговое агентство «Эксперт РА» на уровне ruAAA с прогнозом «стабильный». Об этом сказано в пресс-релизе агентства.

Сообщается, что за 2022 год совокупный объем госдолга Татарстана вырос на 7,1% и достиг отметки в 103,5 миллиарда рублей на 1 января 2023 года. При этом снизилась долговая нагрузка за вычетом инфраструктурного бюджетного кредита. Данный показатель упал на 10,1% и приблизился к отметке в 24,3%. Отмечается, что причиной тому стали списание части долга по бюджетным кредитам, а также сокращение объема гарантийных обязательств на фоне увеличения собственных доходов Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Также отмечается, что положительно на рейтинговую оценку повлияли низкие расходы на обслуживание госдолга в 2022 году.

— Низкий уровень расходов на обслуживание долга региона обусловлен преобладанием бюджетных кредитов в долговом портфеле. Достаточная ликвидность бюджета поддерживается остатками средств на счетах, а также доступом к краткосрочным казначейским кредитам для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, — сказано в публикации.

В августе прошлого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

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Антон Гаврилов