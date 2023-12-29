Исследование: в Казани вырос спрос на клининг

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце года казанцы стали чаще интересоваться услугами по уборке, а также чистке мебели и ковров. Такие данные в ходе исследования получили аналитики «Авито Услуг».

В декабре текущего года более трети заказов казанцев — 37% — приходятся на простую и генеральную уборку. Интерес к простой уборке вырос на 101% по сравнению с последним месяцем прошлого года. В среднем горожане платят за эту услугу от 500 рублей. Спрос на генеральную уборку вырос на 128%, а цены на нее начинаются от тысячи рублей.

Заказывать чистку мебели перед Новым годом казанцы стали на 47% чаще. Стоимость такой услуги составляет не меньше 460 рублей. Помощь с уборкой строительного мусора стала востребованнее на 8%, цена на нее — не меньше 300-700 рублей. Кроме того, в столице Татарстана вырос спрос на чистку ковров (+6%). Специалисты просят за такую услугу не меньше 250 рублей.

Напомним, уборка и мытье посуды вошли в список самых нелюбимых домашних занятий казанцев. От первой работы по дому готовы отказаться 44% опрошенных горожан, от второй — 24%. При этом 68% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 тысяч в месяц, а 21% — до 15 тысяч.

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Галия Гарифуллина