Казанцы назвали самые нелюбимые дела по дому

Фото: realnoevremya.ru

Уборка и мытье посуды вошли в список самых нелюбимых домашних занятий казанцев. От первой работы по дому готовы отказаться 44% опрошенных горожан, от второй — 24%, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

При этом 68% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 тысяч в месяц, а 21% — до 15 тысяч. На этом фоне растет интерес к специалистам по клинингу. Этой осенью по сравнению с сентябрем — ноябрем 2022 года спрос на них вырос на 73%.

Спрос на мастеров на час, которые готовы помочь с различными мелкими бытовыми делами, за год вырос на 80%. А средняя стоимость их услуг начинается от 200 рублей в час и может расти в зависимости от сложности и срочности работ. Как правило, они помогают прибить полку, починить кран, заменить фильтр и др.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Еще 13% казанцев хотели бы перепоручить специалистам обязанности по заботе о детях. 61% респондентов готовы отдавать за услуги няни до 5 тысяч рублей в месяц. 11% опрошенных готовы заплатить любые деньги, чтоб их ребенок был под надежным присмотром. На этом фоне спрос на нянь вырос на 22% год к году.

В Казани в сентябре — октябре 2023 года спрос на услуги частных специалистов по клинингу вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — на 87%. Спрос на чистку мягкой мебели в Казани вырос на 67%. К профессиональной чистке ковров интерес увеличился на 39% при росте предложения этой услуги на 26%.

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Айрат Назипов