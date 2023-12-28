«Голубой огонек», таролог и татарский стендап: казанцам рассказали о новогодней программе в парках и скверах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общественных пространствах Казани, в том числе на территории главной елки, в новогодние каникулы планируется множество мероприятий. О них на пресс-конференции рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

В парке «Крылья Советов» 1 января пройдет «Голубой огонек». Гостей праздника решили «окунуть в атмосферу 90-х».

С 1 по 3 января в столице Татарстана пройдут гастроли уличного театра кукол из Москвы. Увидеть его выступления можно будет в шести общественных пространствах: на ул. Баумана, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке на ул. Мира, Горкинско-Ометьевском лесу, в парке у ЖК «Салават купере» и парке «Крылья Советов».

— После такого насыщенного начала года 4 января мы ждем всех казанцев у Центра семьи «Казан», потому что проведем первую «Вечеринку в болоньевых штанишках». Это такая вечеринка, которая всем будем напоминать атмосферу горнолыжного курорта, — заявила Айгуль Латыпова, уточнив, что хедлайнером программы станет диджей Biicla.

Среди интересных нововведений в праздничной программе она отметила бесплатного таролога. Начало программы 4 января в 14.00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани 6 января проведут фестиваль зимних забав. Запланированы соревнования по многим видам спорта.

— Целые семьи могут принять участие, посоревноваться и стать лучшей спортивной семьей Казани, — заявила Айгуль Латыпова.

По ее словам, 3 января в Казани «все парки будут усыпаны детишками, которые будут приходить, показывать свои номера и получать за это подарки» — в общественных пространствах стартует серия новогодних утренников.

— 6 января в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет необычный квартирник. Если обычно у нас были песни под гитару, уютные вечера, то в этом году мы решили провести вечер татарского стендапа, — анонсировала Айгуль Латыпова.

Праздничные мероприятия пройдут и в обновленном, открытом в 2023 году «Саду рыбака». Там 7 января выступит а капелла группа «Атмосфера», которая выступала 25 декабря в Лядском саду.



На «деловом подельнике» в мэрии Казани Айгуль Латыпова рассказывала, что 26 общественных пространствах Казани в новогодние праздники проведут 161 мероприятие. Для них подготовили праздничную программу «Мерцание».



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Татьяна Демина