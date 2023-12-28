Дыхание Арктики накроет Казань в новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничная ночь в Казани будет по-новогоднему морозной. Об этом «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Погода сейчас будет иметь неустойчивый характер, который определяется североатлантическим циклоном и атмосферными фронтами. Происходят постоянные колебания температуры и давления. Сегодня (28 декабря, — прим. ред.) погода у нас градуса 4 мороза и завтра будет то же самое. Дневные температуры порядка 5 градусов мороза, ночные — 8 градусов по Цельсию. В субботу и воскресенье опять будет потепление. Погода 31 декабря в целом будет неплохая — слабый мороз, небольшой снег. А в ночь на 1 января снова резкое понижение температуры так как циклон отойдет на восток, а в его тыловую часть придет арктический воздух, — объяснил Переведенцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его прогнозам, температуры понизятся до -10 градусов по Цельсию, а днем в понедельник станет еще холоднее.

— Мороз уже будет -12…-15 градусов по Цельсию в дневное время, а в ночное 16—17 градусов ниже нуля, — сообщил Передевенцев.

Однако, по его мнению, в этом нет ничего страшного и аномального.

— Нормальная зимняя температура. Я помню в 1978—1979 году мороз был 45 градусов в Казани в ночь на первое число. А сейчас температура будет приближаться к климатической норме -9…-10 градусов по Цельсию, — добавил метеоролог.

По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, январь в Татарстане ожидается в пределах климатической нормы, а это означает нормальную зимнюю погоду: будут и морозы, и снег, заключил Переведенцев.

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Галия Шакирова