В Казани увеличили базовый размер платы за наем «квадрата» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 января 2024 года базовый размер платы за наем одного квадратного метра помещения в жилищном фонде Казани составит 130,47 рубля. Это на 5,11 рубля дороже, чем в этом году.

Базовый размер платы применяется для нанимателей по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда, следует из постановления исполкома Казани. Плата начисляется на «квадрат» общей площади жилого помещения в месяц по дифференцированным ставкам.

Документом установлены коэффициент, характеризующий месторасположение дома, в котором нанимается жилье. Самый высокий — 1,3 — в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, низкий — в Авиастроительном и Кировском районах (0,8). В Московском, Приволжском и Советском районах города он установлен в 1,1.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года базовый размер платы за наем «квадрата» в жилищном фонде Казани установлен в 125,36 рубля. В 2022 году он составлял 92,41 рубля



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Татьяна Демина