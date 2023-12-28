Более 200 предпринимателей Татарстана представят национальные бренды на федеральном уровне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конкурсе новых российских брендов «Знай наших» примут участие предприниматели из Татарстана — национальные бренды представят 217 участников из республики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.



Предприниматели будут представлять продукцию по пяти направлениям — «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Есть и специальные номинации «Инклюзия», «Самая смелая идея».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего российские предприниматели направили 787 заявок на конкурс «Знай наших». От предпринимателей Татарстана поступило 192 заявки. Республика стала лидером по количеству заявлений — они поступили из 30 районов по всем семи номинациям.

Самая популярная номинация — «Продукты и питание». Татарстанцы представили халяльную и молочную фермерскую продукцию, чак-чак и другие хлебобулочные изделия, макароны, крупы, сладости с национальным колоритом. В номинации «ИТ» семь компаний Татарстана представили софт и услуги по разработке корпоративных программ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнеров конкурса.

В первом сезоне конкурса участвовали около 5 тысяч брендов из всех регионов. Татарстан также входил в десятку по количеству заявок. От республики было заявлено 148 участников, из них 36 прошли в финал. Победителем первого сезона от республики в партнерской номинации признали ООО «Азбука сыра» из Мамадышского района.

Конкурс организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Прием заявок продолжается до 15 января.

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Маргарита Головатенко