Из-за смены погодных условий казанцы стали чаще получать травмы — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Казанцы стали чаще обращаться в медучреждения с травмами из-за смены погодных условий. С начала этой недели травмпункт №18 ежедневно принимает по 140 казанцев — это в два раза больше, чем неделей ранее, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

После оттепели улицы Казани превращаются в каток. В связи с этим казанцы получают сотрясения мозга, вывихи, переломы рук, ног и компрессионные переломы позвоночника.

— Травмы связаны с переломом нижней конечности и верхней. Вчера пациентка была 70 лет. Вышла с мужем на прогулку и сломала шейку бедра и плечевую кость, — рассказал заведующий травмпунктом городской больницы №18 Марат Гайфутдинов.

Как говорят врачи, ежегодно в новогодние праздники количество травм пациентов вырастает в три раза. Чаще всего люди получают их в домашних условиях.

Напомним, казанские поликлиники и поликлинические отделения горбольниц с 31 декабря по 8 января будут работать с 8:00 до 18:00. В них будут работать дежурные терапевтические и педиатрические бригады. 2, 4 и 6 января работу казанских поликлиник организуют в усиленном режиме. Будут работать терапевтические и педиатрические бригады, специалисты узких профилей, рентгенологические лаборатории, травматологии и неотложной медицинской помощи.

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Айрат Назипов