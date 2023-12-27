Вратарь «Магнитки» перешел в нижнекамский «Нефтехимик»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео HCMETALLURG/YouTube.com

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Артем Загидулин стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Он заключил контракт с «волками» до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше 28-летний голкипер сыграл 22 матча, где одержал 12 побед при коэффициенте надежности 2,29 и проценте отбитых бросков 91,2%. Всего в КХЛ Загидулин провел 70 игр и одержал 29 побед.

Помимо «Металлурга» Загидулин защищал ворота китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», канадского «Калгари», американского «Стоктон Хит» и финского «Лукко».

скриншот realnoevremya.ru из видео HCMETALLURG/YouTube.com

Две недели назад «Нефтехимик» подписал контракт с канадским форвардом Жаном-Себастьеном Ди. Он перешел в нижнекамский клуб из магнитогорского «Металлурга».



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Айрат Назипов