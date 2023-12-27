В казанский «Ак Барс» перешел нападающий из «Металлурга»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Ак Барс» и «Металлург» обменялись хоккеистами. В казанский клуб перешел 27-летний нападающий Семен Кошелев.

— Из «Ак Барса» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию перешел нападающий Дамир Жафяров, — сообщает пресс-служба казанского клуба, напоминая, что в его составе игрок сыграл 16 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

Семен Кошелев заявил, что рад переходу в «Ак Барс». Он намерен «показывать свой лучший хоккей и приносить пользу команде».

— Поработать с Зинэтулой Билялетдиновым — большой вызов для меня тоже, очень жду первых тренировок и матчей. Все будет зависеть от меня и моей игры, — сказал Семен Кошелев.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в дисциплинарный комитет КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом». В ситуации обвинили наставника «барсов», посчитав, что решения Зинэтулы Билялетдинова дискриминируют хоккеистов.



В казанском клубе призвали всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения других сторон. Также в «Ак Барсе» обещали больше не комментировать сложившуюся ситуацию.



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Татьяна Демина