Модернизация старой части казанского зооботсада ожидается в ближайшие годы — идет проектирование

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В мэрии Казани пообещали модернизацию старой части зооботсада в ответ на жалобы местных жителей. Так, в соцсетях казанцы обратили внимание на состояние территории, где обитают животные.

— Как был он старый 20 лет назад, таким и остался. Заросший, со старыми вольерами и зданиями. Бедный белый медведь с ума сходит в клетке 2×2. Неужели для него не нашлось просторного места в новом зоопарке? В помещениях душно, рептилии в пустых аквариумах, — написали в соцсетях.

Сотрудники исполкома ответили, что животных ежедневно осматривают зоологи, а сами они ведут себя менее активно из-за жаркой погоды. Затем речь зашла и о планируемом обновлении зооботсада в ближайшем будущем.

— Как сообщает Управление культуры, модернизация старой части зооботсада ожидается в ближайшие годы при положительном формировании бюджета, сейчас идет этап проектирования, — рассказали в мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В январе этого года, «Реальное время» писало о реставрации старинной части казанского зооботсада. В частности, здание каменной оранжереи с пятью залами на данный момент находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Объект представляет собой одноэтажный кирпичный дом с подвальным этажом и деревянным мезонином. В ходе обследования экспертами были выявлены многочисленные сквозные трещины в стенах здания, свидетельствующие о неравномерной осадке фундаментов. Имеются биологические поражения на поверхности отмостки. Замечено разрушение и выпадение отделочного слоя цокольной части.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Один из старейших в стране Казанский ботанический сад был заложен в 1806 году во дворе нового, четвертого по счету университета в России. Профессор Карл Фукс добился строительства маленькой теплицы для посадки экзотических растений, но со временем разрастающемуся саду стало тесно на небольшой площади. К тому же в 1827 году ректор университета Николай Лобачевский начал большую стройку, на месте сада решили возвести астрономическую обсерваторию, а для коллекции растений вуз купил большой участок на берегу Кабана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов