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NYT: ушедшие из России компании потеряли более $103 млрд

19:11, 17.12.2023
NYT: ушедшие из России компании потеряли более $103 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Покинувшие российский рынок западные компании потеряли свыше $103 млрд с начала спецоперации. Такие данные приводит газета The New York Times.

В статье указывается, что расчет Запада «задушить российскую экономику» не воплотился в жизнь, так как власти России превратили уход иностранных компаний в «удачу для государства».

— Огромные отрасли промышленности — лифты, шины, промышленные покрытия и многое другое — сейчас находятся в руках все более доминирующих российских игроков, — сказано в статье.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе президент России Владимир Путин рассказал, что отечественные компании занимают места иностранных компаний. Глава государства добавил, что страна и дальше будет идти в этом направлении.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков исключил свободный выход из страны для иностранных компаний. Он подчеркнул, что вопросом особых условий для ухода таких предприятий занимается специальная правительственная комиссия.

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Айрат Назипов
БизнесУслуги
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