За первое полугодие объем безналичных платежей в Татарстане вырос на 17%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с января по июнь 2023 года общая сумма безналичных платежей по банковским картам составила 386,5 млрд рублей. Это на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.



Всего за первое полугодие в Татарстане совершено 516,6 млн операций с использованием банковских карт по оплате товаров и услуг. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

— Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг банковскими картами за первое полугодие текущего года составила 748 рублей, по снятию наличных денег с карты — 18,3 тыс. рублей, — рассказал управляющий отделением Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

По его словам, доля безналичных платежей в общем объеме операций с использованием карт составила 96% по количеству и 49% по сумме. Количество безналичных платежей превысило число операций по снятию наличных денег в 23 раза (на 494,3 млн операций), добавил он.

Напомним, по результатам исследования, только 18% казанцев готовы перейти на безналичный расчет. Как сообщали аналитики, большинство жителей столицы Татарстана не хотели бы полностью отказаться от наличности (70%).



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Максим Кокунин