В России выросли цены на новогодние украшения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году елочные шары в России подорожали на 17% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

В среднем елочные шары в конце этого года можно купить за 379 рублей. Это на 17% дороже по сравнению с прошлым годом. Их продажи увеличились на 14%.

Средняя цена мишуры равна 192 рублям (+8%), приобретать ее стали на 9% чаще. Гирлянды подорожали на 7%, их стоимость достигла 529 рублей. Цены на елочные звезды увеличились на 8%, до 250 рублей. При этом гирлянды стали востребованнее на 5%, а звезды — на 4%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Приобретать новогодние украшения россияне предпочитают онлайн — на заказы в интернете пришлось более 60% покупок. Наибольшей популярностью пользуются готовые наборы елочных украшений из пластиковой основы.

Напомним, 55% жителей России предпочитают наряжать искусственную елку. В целом традиции же украшать новогоднее дерево придерживается подавляющее большинство россиян — 77%. За последний месяц спрос у россиян на елки вырос на 31%, а на праздничные украшения — на 19%.

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Галия Гарифуллина