В Казани в феврале на 2 дня ограничат движение по улице Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в 2024 году временно ограничат движение по улице Габдуллы Тукая. В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что это связано с работами по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации.



Так, с 16 по 17 февраля в районе дома №74 по ул. Габдуллы Тукая частично перекроют тротуар и одну полосу проезжей части.

скриншот realnoevremya.ru /«Яндекс. Карты»

С 9 января по 20 февраля следующего года в столице Татарстана на 1,5 месяца ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Фучика (на участке от ул. Рихарда Зорге до дома №30 по ул. Сафиуллина).

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Илина Хакимова