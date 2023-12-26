Участок дороги по улице Юлиуса Фучика в Казани закроют для проезда на 1,5 месяца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на 1,5 месяца ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Фучика. Дорога будет закрыта с 9 января по 20 февраля.

Проезжая часть по улице Юлиуса Фучика будет закрыта на участке от Рихарда Зорге до дома №30 по ул. Сафиуллина. Здесь пройдут работы по установке временного ограждения строительной площадки станции метро «Фучика», а также устройству временной объездной дороги.

Работы будут вестись с обеспечением безопасного движения автотранспорта и пешеходов, а также с беспрепятственным пропуском местных жителей и обслуживающих организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани продлили ограничение движения на участках проспекта Победы и улиц Братьев Касимовых и Рихарда Зорге. Проезд будет закрыт до 28 мая.

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Айрат Назипов