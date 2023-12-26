«Роскосмос» в течение двух лет планирует увеличить производство космических аппаратов до 250 штук в год

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com (архив)

Государственная корпорация «Роскосмос» к концу 2025-го — началу 2026 года планирует увеличить производство космических аппаратов до 250 штук в год. Об этом сообщил глава космической госкорпорации Юрий Борисов.

— Наша задача где-то к концу 2025-го — началу 2026 года создать производственную базу, основу для производства 250 аппаратов [в год] против 15—17, которые мы выпускаем сегодня, — цитирует RT его слова.

Также ранее Борисов подчеркнул, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.



Этой осенью сообщалось, что предприятия «Роскосмоса» активно работают над организацией серийного производства спутников. Это позволит к 2036 году нарастить в девять раз орбитальную группировку России.

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Илина Хакимова