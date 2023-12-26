FLAMAX отмечен знаком качества

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru компанией FLAMAX

Продукция компании FLAMAX получила сертификат Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли России.

Наземные вертикальные цилиндрические сборно-разборные резервуары FLAMAX для хранения пожарного запаса воды успешно прошли независимый аудит и получили «Знак качества». Сертификационный аудит провела Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли России (эта общероссийская межотраслевая структура была основана в 2012 году с целью объединения работодателей в сфере пожарной, экологической, энергетической и промышленной безопасности).

На сегодняшний день компания FLAMAX — единственный российский производитель, получивший знак качества ОООР ФППСО. Это подтверждает высокие стандарты технологии, разработанной компанией, и качества выпускаемой продукции.

Претендовать на знак Качества РОО ФППСО могут только товары, имеющие характеристики, соответствующие ГОСТу, и максимально возможный процент локализации. Система присвоения Знака качества основана на объективных лабораторных испытаниях товара, который закупается непосредственно в местах продажи.

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