Пригородные поезда сообщением Казань — Кукмор будут ездить до станции Вятские Поляны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сразу две электрички сообщением Казань — Кукмор — Казань будут следовать до станции Вятские Поляны. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Пригородный поезд №6420 будет выезжать из Казани в 06.00. На станцию Вятские Поляны он прибудет в 09.05.

Состав №6425 Кукмор — Казань будет следовать сообщением Вятские Поляны — Казань со станции Вятские Поляны в 11.53. В столицу Татарстана он будет приезжать в 15.10.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 10 декабря на Горьковской железной дороге ввели новый график движения для электричек и поездов дальнего следования. Так, были назначены дополнительные составы №147/148 и №149/150 между Казанью и Москвой, а также увеличена периодичность курсирования поездов №375/376 Казань — Имеретинский курорт.

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Айрат Назипов