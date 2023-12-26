На директора компании в Татарстане возбудили дело за уклонение от уплаты налогов на 114 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело против 57-летнего директора ООО «Стройинжиниринг» за уклонение от уплаты налогов на сумму более 114 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий



Следствие считает, что в 2018—2021 годах директор вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре в Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Под подозрение следователей попал директор компании «Параллакс». Силовики провели обыски на территории компании.

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Маргарита Головатенко