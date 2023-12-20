В татарстанской компании «Параллакс» прошли обыски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Силовики провели обыски на территории компании «Параллакс». Об этом «Реальному времени» сообщили собственные источники.

В конце ноября на директора фирмы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Как рассказывали следователи, руководитель фирмы с 2017 по 2020 год вносил в налоговые декларации и другие документы недостоверную информацию о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. Из-за этого компания недоплатила налоговикам 82 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Вычислить предполагаемое преступление удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по республике.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова