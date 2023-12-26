Прокуратура Казани утвердила обвинение автоледи по смертельной аварии с выездом на встречку

Высокогорский райсуд Татарстана рассмотрит дело 46-летней автомобилистки. Прокуратура Казани обвиняет ее в нарушении дорожных правил, повлекших гибель пассажира, вину женщина признает, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, утром 20 марта 2023 года обвиняемая за рулем внедорожника BMW и с тремя пассажирами двигалась по трассе М-7 и в нарушение запрещающего знака «Обгон запрещен» выехала на полосу встречного движения и не смогла избежать столкновения с седельным тягачом Scania.

В результате из трех пассажиров BMW один не выжил, еще двое получили тяжелые травмы. Предполагаемая виновница ДТП также пострадала в той аварии.