Рустам Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Кубке России по волейболу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» и его тренеров с 12-й победой в Кубке России по волейболу.



— Вы снова нас порадовали успехом — это ваша очередная блестящая победа в Кубке России, которую вы одержали в 12-й раз. Вы продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство, командный дух и веру в победу. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и искренне рады этому достижению. Мы гордимся вами, молодцы! — приводит слова раиса республики его пресс-служба.

Рустам Минниханов обратил внимание, что благодаря достижениям профессиональных клубов волейбол в Татарстане развивается и становится все более популярным видом спорта. Команде вручили благодарность раиса Татарстана за победу в Кубке России. В свою очередь, спортсмены вручили Рустаму Минниханову памятную медаль и волейбольный мяч.

В финале турнира казанские волейболисты сломили сопротивление московского «Динамо». Игра в Санкт-Петербурге завершилась счетом 1:3.



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Маргарита Головатенко