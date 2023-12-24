Волейболисты казанского «Зенита» в 12-й раз выиграли Кубок России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал 12-кратным обладателем Кубка России. В финале турнира казанские волейболисты сломили сопротивление московского «Динамо» — 1:3 (26:28, 32:30, 17:25, 20:25).

Игра проходила в Санкт-Петербурге. Серьезную борьбу хозяева площадки навязали в первых двух партиях, но лишь во втором игровом отрезке удача была на их стороне. В остальных партиях сильнее были казанцы.

«Зенит-Казань» начал свое выступление в Кубке России с четвертьфинала. Казанцы выбили из борьбы красноярский «Енисей» (3:1, 3:1) и новосибирский «Локомотив» (2:3, 3:0).

До этого соперники трижды встречались в финале Кубка России. Во всех матчах побеждала казанская команда — 3:2 (2004), 3:2 (2007) и 3:0 (2021). «Зенит-Казань» является рекордсменом Кубка России по количеству побед в турнире. Команда завоевала трофей в третий раз подряд.

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Айрат Назипов