Росфинмониторинг поддержал идею по контролю за оборотом золота

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские банки предложили обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгоценными металлами в связи с ростом подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.



Согласно инициативе Минфина, рассчитывается, что банки будут оценивать операции и сообщать эту информацию в Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге поддерживают инициативу.

В начале ноября Федеральная таможенная служба (ФТС) России выступала с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.

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Маргарита Головатенко