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Росфинмониторинг поддержал идею по контролю за оборотом золота

09:25, 26.12.2023 1
Росфинмониторинг поддержал идею по контролю за оборотом золота
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские банки предложили обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгоценными металлами в связи с ростом подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.

Согласно инициативе Минфина, рассчитывается, что банки будут оценивать операции и сообщать эту информацию в Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге поддерживают инициативу.

В начале ноября Федеральная таможенная служба (ФТС) России выступала с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 дек
    Это подозрительно.
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