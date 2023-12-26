Товарооборот Татарстана и Китая превысит $2 млрд в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Товарооборот между Татарстаном и Китаем превысит в этом году $2 млрд, взаимная торговля продемонстрировала значительный рост, сообщил ТАСС раис Татарстана Рустам Минниханов.



По итогам только первого полугодия товарооборот приблизился к сумме $1,5 млрд — это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года.

В Татарстан из Китая поступают транспорт, оборудование и другая продукция, в том числе химическая. Татарстан экспортирует каучук, пластмассы, топливо, сельскохозяйственные и другие товары.

— Сегодня у нас есть много примеров успешно работающих китайских компаний. Среди них хочу отметить компанию Haier, которая инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей, создано 2,8 тыс. новых рабочих мест. Также мы работаем и в рамках других инвестпроектов, таких как «Камасталь», Midea и других, — сказал Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что наличие прямого авиасообщения республики с Китаем «окажет положительный эффект для увеличения туристического потока и развития деловой активности».

Товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и побил исторический рекорд. Так, за 11 месяцев этого года российско-китайский товарооборот вырос на 26,7% до рекордных $218,17 млрд. Ожидается, что к 2030 году Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая.

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Маргарита Головатенко