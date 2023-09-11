Эксперт: Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К 2030 году Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая, считает исполнительный директор Чунъянского института финансовых исследований (КНР) Ван Вэнь.



— В настоящее время Россия — 9-й или 10-й по объему торговый партнер Китая. У китайско-российских отношений и торговли есть потенциал, — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что пока товарооборот между Россией и КНР (менее $200 млрд) уступает объемам торговли со странами АСЕАН (почти $1 триллион).

После резкого охлаждения отношений с Западом Россия стремительно развернулась на восток. Огромный рынок и динамично развивающаяся экономика стран Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) сулит неплохие перспективы. Для того чтобы они были реализованы, необходимо отладить многие механизмы, которые сейчас буксуют. В их числе таможенные процедуры, которые предлагается существенно упростить.

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Маргарита Головатенко