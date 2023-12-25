Проекты по реконструкции дорог по ул. Комсомольской и ул. Яруллина в Казани обойдутся в 25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани планируют отремонтировать автодорогу по ул. Комсомольской и по ул. Яруллина. На проектно-изыскательские работы по объекту готовы выделить чуть больше 25 млн рублей.

Так, около 12,1 млн рублей выделят на работы, связанные с реконструкцией дороги по ул. Комсомольской (от ул. Яруллина до ул. Декабристов).

Исполнителю предстоит провести работы по проектированию; разработке сети ливневой канализации и переустройству сетей; подготовить проект планировки и межевания территории, а также провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Аналогичные работы предстоит провести и с проектом реконструкции дороги по ул. Яруллина (от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской). На них выделили 12,9 млн рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Протяженность улиц, на которых запланированы ремонтные работы, составляет 0,95 км. Проектно-изыскательские работы по указанным объектам должны завершить до 29 августа 2024 года.



Деньги выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком работает выступает ГКУ «Главтатдортранс».

В Ново-Савиновском районе Казани планируют отремонтировать дорогу по улице Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина. На проектно-изыскательские работы по объекту готовы выделить 4,89 млн рублей.

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Илина Хакимова