Мэрия Казани отдала землю под ГСК «Мирас» под жилые дома. Но суд решил иначе

Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com

Мэрия размежевала уже построенный гаражный комплекс

Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана признал недействительными результаты межевания земельных участков, которые были выделены под строительство двух домов на улице Чапаева в Казани. Два дома должны были появиться на месте, где находятся гаражи ГСК «Мирас».

Из материалов дела следует, в 2013 год исполком Казани утвердил проект межевания территории многоквартирных домов по улице Чапаева. В гаражно-строительном кооперативе посчитали, что городские власти нарушают их права на земельный участок, на котором находится гаражный комплекс. Этот объект они получили от ООО «Региональное ипотечное агентство «Межрегион — Ипотека», эта компания заканчивала строительство жилых домов с пристроенным трехуровневым гаражом. Его построили по улицам Айдарова и Чапаева и достался он «Мирасу» в 2010 году. Комплекс был зарегистрирован и получил кадастровый номер.

realnoevremya.ru (архив)

А согласно утвержденному проекту межевания территории, который выпустила мэрия, дома должны были быть построены на месте гаражей. В качестве доказательства этого представители ГСК «Мирас» обратились к кадастровому инженеру. Согласно его заключению, пересечение жилых домов и гаражей составило 37,7 кв. м и 39,9 кв. м. Тогда представители гаражного кооператива обратились в исполком Казани с просьбой скорректировать границы участков со зданиями гаражного комплекса. Но в мэрии им ответили, что такое возможно только через суд.

Арбитражный суд также назначил провести экспертизу, которая установила, что дома действительно накладываются на земельные участки гаражного комплекса «Мирас». Как итог, решение было вынесено в пользу владельцев объектов. На заседании признали результаты межевания земельных участков недействительными. Исполком обязали провести повторное формирование границ участков. Кроме этого, городские власти должны будут выплатить «Мирасу» 6 тысяч рублей расходов на оплату госпошлины и 70 тысяч рублей, которые ГСК потратил на проведение экспертизы.

realnoevremya.ru (архив)

Как мэрия решает судьбы гаражей

Напомним, что летом этого года мэрия Казани развернула активную работу по решению судьбы городских гаражей. В соцсетях городские власти опубликовали опрос о том, каким жители города видят будущее гаражей. На сегодня в татарстанской столице 160 гаражных кооперативов и 25 тысяч гаражных боксов. В общей сложности они занимают 213 га земли, или 300 футбольных полей.

Лидером голосования оказался вариант по разработке норм для владельцев гаражных кооперативов, за него проголосовало 46% опрошенных. Еще 41% выбрал вариант «Убрать гаражи, а месту найти новое общественно применение». И лишь 11% проголосовали за вариант «Оставить как есть, я привык».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пресс-службе мэрии города «Реальному времени» рассказали, что беспокоиться владельцам гаражей пока рано — судьба ГСК еще не определена. В данный момент проводится опрос населения.

— Никаких решений о будущем гаражных кооперативов и гаражей не принято. В настоящее время ведется обсуждение этой темы с жителями города, в том числе с собственниками гаражей, — ответили в исполкоме нашему изданию.

При этом городские власти регулярно выпускают постановления по сносу гаражей. Например, в конце ноября было принято решение о демонтаже 16 подобных объектов. Владельцы этих объектов должны были снести их добровольно, если же они этого не сделают, гаражи будут убраны с улиц принудительно.



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Александр Зарипов