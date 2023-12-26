За год средняя ставка аренды квартир выросла в Казани на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аренда однокомнатных квартир в Казани за 2023 год выросла на 22%. Об этом сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в конце текущего года равна 26,7 тысячи рублей. Это на 22% превышает показатель прошлого года. Объем предложения на рынке долгосрочной аренды упал за год на 52%. Всего в декабре этого года число лотов в активном предложении составило чуть больше 2,1 тысячи штук.

В целом по России с января по май этого года ставки аренды в однокомнатных квартирах в среднем выросли всего на 4%. С июня по октябрь цены увеличились на 20%. Рост стоимости аренды остановился лишь в конце осени — в ноябре «однушки» подешевели на 0,3%, в декабре — еще на 0,1%. Наибольшее подорожание жилья эксперты зафиксировали в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%).

Что касается предложения, его объем с января по октябрь уменьшался — это прекратилось только в ноябре. В целом снижение составило 2,5 раза. Сильнее всего сократился объем предложения в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза) и в Санкт-Петербурге (в 3 раза).

Напомним, цены на аренду квартир в Казани в ноябре 2023 года повысились на 21% по сравнению с прошлым годом. Такая тенденция не характерна для третьей столицы: в прошлые годы они снижались. Спрос на аренду жилья охарактеризовали как умеренный. Более востребованы студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина