В Казани подорожало съемное жилье

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цены на аренду квартир в Казани в ноябре 2023 года повысились на 21% по сравнению с прошлым годом. Такая тенденция не характерна для третьей столицы: в прошлые годы они снижались, сообщает РБК.



Спрос на аренду жилья охарактеризовали как умеренный. Более востребованы студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

В Казани средняя цена за съем однокомнатной квартиры составляет 25 тыс. рублей, за месяц этот показатель увеличился на 6%. Ставка на двухкомнатную — 30—38 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом по Татарстану средняя ставка в прошлом ноябре равнялась 22 тыс. рублей. К октябрю этого года она повысилась до 28 тыс. рублей. В ноябре показатель сократился до 27 тыс. рублей.

Какой процент от зарплаты сегодня вынуждены тратить на аренду однушки в Казани учитель, сварщик, бухгалтер и дальнобойщик, что будет с арендными ставками в 2024 году и есть ли на этом рынке инвестиционный потенциал — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Маргарита Головатенко