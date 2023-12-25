В Татарстане наградили победителей конкурса «Инженер года»

В Татарстане получили награды победители республиканского конкурса «Инженер года». С победой их поздравил премьер-министр региона Алексей Песошин.

— Руководство республики активно поддерживает престиж инженерных профессий. В Татарстане созданы три передовые инженерные школы, направленные на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Еще две передовые инженерные школы будут созданы в 2024 году, — передает его слова пресс-служба раиса Татарстана.

Конкурс был учрежден в 2019 году. В этом году в нем поучаствовали 339 представителей 68 производственных предприятий и организаций высшего образования.

По итогам конкурса наградили 36 человек. Им вручили дипломы, сертификат на стажировку и другие подарки.

Главная цель конкурса — повышение престижа профессии инженера, а также распространение опыта лучших инженерных практик. В прошлом году победителей поздравлял председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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Айрат Назипов