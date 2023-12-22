Исследование: самым желанным подарком казанцев на Новый год стали деньги

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Деньги в новогоднюю ночь хотел бы получить каждый четвертый житель столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Хотели бы получить в качестве новогоднего подарка 24% горожан. Также опрошенные были бы рады путешествию (19%), гаджетам (10%), сертификату на обучение (7%). Об инструментах для строительства и ремонта мечтают 6% респондентов, а об украшениях, бытовой технике и товарах для спорта — по 4%.

Еще по 2% предпочли бы новый наряд, элитный алкоголь, книгу и билет на спектакль или концерт. По 1% казанцев рассказали о желании получить косметику и парфюмерию, подарочный сертификат, посуду и кухонную утварь, компьютерные игры, подписку на электронные сервисы, а также товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мужчины чаще называли желанным подарком деньги, инструменты для строительства и ремонта или товары для спорта и активного отдыха. Женщинам важнее путешествия, сертификаты на обучение и украшения.

На предпочтения горожан влияет возраст. Участникам исследования в возрасте от 45 лет отпуск и строительные инструменты нужнее, чем молодежи (24% против 10%). Опрошенные до 34 лет чаще остальных говорили о желании получить гаджеты или сертификаты на обучение (13% против 10%).

Напомним, поедут в другой город или страну, чтобы передать близким подарок, почти 40% жителей столицы Татарстана. Путешествие на поезде ждет 30% горожан, на автобусе — 25%, а на электричке — 19%. Авиаперелет предпочли 13% респондентов. На машине доберется до другого города или страны каждый десятый.



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Галия Гарифуллина