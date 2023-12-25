В конце декабря в Татарстане ожидается снег и до -17 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце 2023 года в Татарстане ожидается похолодание до -17 градусов и снегопады. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Во вторник, 26 декабря, в регионе ожидается облачная погода и снег. Ночью местами сохранится метель и сильный ветер порывами до 15 м/с, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Днем прогнозируется от -1 до -6°С.

В среду и четверг в Татарстане ожидается пасмурная погода, временами возможен снег. Ночью 27 декабря прогнозируется от -4 до -9 градусов, днем — от -1 до -6°С, а 28 декабря температура будет -6..-11°С и -4..-9°С соответственно.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 29 декабря, небольшой снег сохранится, ночью похолодает до -9..-14 градусов, а при прояснениях — до -17°С. Днем ожидается от -5 до -10°С.

В субботу, 30 декабря, прогнозируется снег, в том числе мокрый. Днем ожидается от 0 до -5 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что ночью регион оказался под влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов — установилась теплая погода со снегом, местами с сильным. В отдельных районах наблюдались метели с существенным ухудшением видимости.

Наибольшее количество осадков, 16—17 мм, выпало в Арске и Чистополе. Высота сугробов, по данным метеостанции Арск, увеличилась на 21 см.

Сильный снегопад, из-за которого объявили штормовое предупреждение, накрыл Казань. Из-за него в городе образовались 9-балльные пробки.

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Татьяна Демина