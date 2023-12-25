В Казани утром понедельника пробки достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани утром понедельника пробки достигли 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе произошло как минимум 12 аварий. ДТП случились на ул. Копылова, на перекрестке ул. Ямашева и ул. Мусина, на мосту «Миллениум», на ул. Ершова, на пересечении улиц Назиба Жиганова и ул. Сабира Ахтямова, ул. Нурсултана Назарбаева, Фермском шоссе. По две аварии на ул. Восстания и на ул. Амирхана, три аварии — на просп. Победы. Движение на этих участках затруднено.

Особенно сложная дорожная ситуация наблюдается на ул. Космонавтов, ул. Гвардейской, Мамадышском тракте.

За субботу, 23 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Зарегистрировали 156 сообщений о ДТП. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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Маргарита Головатенко