Вылет двух рейсов в Казань из городов Сибири отложили на 10 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сразу в нескольких аэропортах городов Сибири массово задерживают рейсы из-за непогоды. В частности, из Томска и Кемерово не могут вылететь самолеты, которые должны направиться в Казань.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет об авиакомпаниях «ЮВТ Аэро» и «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Оба рейса задерживаются на 10 часов.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку. Всего из-за непогоды задержали 20 рейсов. Вылеты также отложены в аэропортах Барнаула, Томска, Абакана и Новокузнецка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в аэропорту Сочи почти на 5 часов задержали вылет в Казань. Самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в столицу Татарстана в 08.40. По последним данным, он покинет воздушную гавань в 12.55. В городе сильный ветер, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.

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Айрат Назипов