Авиарейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В аэропорту Сочи почти на 4 часа задерживается вылет в Казань. Информация опубликована на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в столицу Татарстана в 08.40. Вылет перенесли на 12.25. Вместо 11.55 борт должен был в Казань в 15.40.

В аэропорту рассказали, что в городе уже второй день сохраняются сложные метеоусловия. В Сочи сильный ветер, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.

скриншот realnoevremya.ru из aer.aero

На запасных аэродромах находится четыре воздушных судна в связи с отдыхом экипажей, добавили там.



В начале декабря по технической причине рейс № SU-1255 из Нижнекамска в Москву авиакомпании «Аэрофлот» задержали на 13 часов. Самолет должен был отправиться из Татарстана 4 декабря в 11.15, но вылет отложили на следующие сутки, до 00.30.

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Айрат Назипов