Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, об этом говорится на сайте министерства.



— Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации… в общей сумме 36,2 млрд рублей (эквивалент 394,2 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — сказано в сообщении.

В июне изменился порядок подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям России. Процедура подтверждения прав для инвесторов на выплаты по ее еврооблигациям была упрощена. В частности, расширили перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.

Минфин России в марте исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году. Обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам России и их обслуживанию исполнены Минфином в полном объеме.



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Маргарита Головатенко