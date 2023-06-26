Минфин изменил порядок подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям России

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России меняется порядок подтверждения прав на выплаты по ее еврооблигациям. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.



Процедура подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям России упрощена. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.

В Министерстве финансов напомнили, что в связи с действующими ограничениями по проведению платежей иностранными контрагентами определен новый порядок выплат по российским еврооблигациям. Все держатели еврооблигаций России смогут получать выплаты в рублях в эквивалентной сумме по курсу на дату выплаты купона или погашения номинальной стоимости еврооблигаций, которая установлена в эмиссионной документации.

— В зависимости от того, как учитываются еврооблигации — с участием российских депозитариев в цепочке учета или без, — порядок выплат либо остается прежним и держателям бумаги никаких действий предпринимать не нужно, либо меняется, и тогда для получения выплаты держателям бумаг нужно будет подать в НРД заявление на выплату и пакет подтверждающих документов, — заявили в Минфине.

Минфин России в марте исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году. Обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам России и их обслуживанию исполнены Минфином в полном объеме.



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Маргарита Головатенко