Татарстан попал в топ-5 по темпу прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — ноября 2023 года Татарстан занял 4-е место по темпу прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет — он составил 35,6%. Республику опередили Ростовская область (+70,7%), Хакасия (+44%) и Тверская область (+39,6%), следует из данных МВД России.

В топ-10 по темпу прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет среди регионов страны также Пермский край (+33%), Тульская область (+26%), Санкт-Петербург (+25,2%), Белгородская (+22,8%) и Томская области (+22,3%). Замыкает этот список Ленинградская область (+18,5%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — ноябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировали 51 268 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 5,8%.

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Татьяна Демина