Татарстан вошел в пятерку лучших регионов по качеству жизни

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место среди регионов по качеству жизни, согласно итоговому рейтингу уходящего года, подготовленному экспертами агентства «РИА Рейтинг».



Республика получила 70,181 балла. Тройку составила Москва (84,626 балла), Санкт-Петербург (82,567), Московская область (74,302). Пятерку после Татарстана замкнул Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65,030).

В аутсайдерах — Ингушетия (24,519), Еврейская автономная область (24,439), Тыва (22,688).

Для аналитики рейтинга использовали среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Татарстан расположился на второй строчке рейтинга регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов. Татарстан уступил лишь Москве. Третье место досталось Санкт-Петербургу. Замыкают пятерку лидеров Кабардино-Балкария и Пермский край.

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Маргарита Головатенко