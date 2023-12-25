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ТАИФ — Рафинату Яруллину: «Искренне скорбим вместе с вами»

10:46, 25.12.2023

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования генеральному директору АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинату Саматовичу Яруллину в связи с безвременной кончиной супруги Раузы Магсумовны.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Рауза Магсумовна останется прекрасной доброй женщиной, любящей супругой и матерью. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Общество Татарстан
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